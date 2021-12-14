Anadolu Efes - Baskonia : 87-72 | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'in 15. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Lacivert-beyazlılar, İspanyol ekibini 87-72 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı.

AVRUPA KUPALARINDA 742. RANDEVU

Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 742. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 741 karşılaşmada 421 galibiyet ve 320 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 494. maçını oynadı. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 265 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 229 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar Bitci Baskonia ile oynadığı 22 maçta ise 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşadı.