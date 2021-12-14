Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Baskonia : 87-72 | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes - Baskonia : 87-72 | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'de 15. hafta heyecanı başladı. Temsilcilerimizin aynı gün sahaya çıktığı karşılaşmalarda Anadolu Efes sahasında Baskonia ile karşılaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 87-72 kazanmayı başardı. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla beraber 2 maç aradan sonra galip gelmiş oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 22:10 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 23:15
Anadolu Efes - Baskonia : 87-72 | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'in 15. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Lacivert-beyazlılar, İspanyol ekibini 87-72 mağlup ederek 2 maç aradan sonra galip geldi ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı.

AVRUPA KUPALARINDA 742. RANDEVU

Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 742. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 741 karşılaşmada 421 galibiyet ve 320 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 494. maçını oynadı. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 265 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 229 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar Bitci Baskonia ile oynadığı 22 maçta ise 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşadı.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu’na İspanyol devi kancayı taktı! Devre arasında dev bonservis…
Galatasaraylıları sevindiren haber! Galatasaray Adası'na ilişkin davası şirketin başvurusu istinafta reddedildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor