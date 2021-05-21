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Son dakika spor haberi: 'de sezonun en iyi 5'i belli oldu

Son dakika spor haberleri... 'de 2020-21 sezonunun en iyi 5'i belli oldu. Yapılan açıklamaya göre en iyi 5 basketbolcu arasında 'ten de yer aldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 14:36
Son dakika spor haberi: THY EuroLeague'de sezonun en iyi 5'i belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun en iyi 5'i belirlendi. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 'de forma giyen , (), (), () ve 'un () ardından en iyi 5'e seçilen son isim oldu.

Maç başına 11.4 sayı ile kariyerinin en iyi ortalamasını yakalayan Tavares, 1.8 blok ortalamasıyla da bu alanda zirvede yer aldı.

29 yaşındaki pivot, bu sezon iki kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.


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