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Bayern Münih - Anadolu Efes maçı CANLI

Turkish Airlines EuroLeague'de geçen hafta lider Barcelona'yı elinden kaçıran Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz EuroLeague'nin 14. haftasında rakibini mağlup ederek galibiyet sayısını 7'ye çıkartmak istiyor.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 21:45 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 22:05
Bayern Münih - Anadolu Efes maçı CANLI

Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında Bayern Münih'e konuk oluyor.

BAYERN MÜNİH 27-23 ANADOLU EFES (1. PERİYOT OYNANIYOR)

İlk periyot sonucu: Bayern Münih 27-23 Anadolu Efes

BAYERN MÜNİH-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Audi Dome'da oynanan Bayern Münih-Anadolu Efes maçı TSİ 21.45'ten itibaren beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor.

Avrupa arenasındaki 741. maçına çıkan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 740 karşılaşmada 421 galibiyet ve 319 yenilgi aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 493. maçına çıkan temsilcimiz, bu kupada bugüne kadar oynadığı 492 karşılaşmada 264 galibiyet ve 228 yenilgi elde etti.

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