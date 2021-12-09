Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes deplasmanda mağlup | Bayern Münih - Anadolu Efes: 83-71 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Anadolu Efes deplasmanda mağlup | Bayern Münih - Anadolu Efes: 83-71 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkish Airlines EuroLeague'de geçen hafta lider Barcelona'yı elinden kaçıran Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz EuroLeague'nin 14. haftasında oynanan zorlu karşılaşmada rakibine 83-71 mağlup oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 23:37 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 00:18
Anadolu Efes deplasmanda mağlup | Bayern Münih - Anadolu Efes: 83-71 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Turkish Airlines EuroLeague'de heyecan 14. hafta karşılaşmaları ile devam etti.

Gecenin önemli maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 83-71 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes 8. mağlubiyetini almış oldu.

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois ve Shane Larkin 18'er sayı ile temsilcimizin en skorer isimleri olmayı başardı.

Vasilije Micic ise topmalda 16 dakika sahada kaldığı karşılaşmada 12 sayı 1 ribaunt 2 de asist yaptı.

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