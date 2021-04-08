Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı CANLI

THY Euroleague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... 34. hafta mçaında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu akşam Ülker Stadyumu'nda Real Madrid'i ağırlıyor.

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FENERBAHÇE BEKO - 36

REAL MADRID - 49



(2. PERİYOT)

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı kaybeden temsilcimiz bu akşam iç sahada Real Madrid'i yenmesi halinde, diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'in yarın akşam İtalya'da AX Armani Exchange Milan'ı yenmesini bekleyecek.

Anadolu Efes rakibine üstünlük kurması halinde Fenerbahçe Beko sezonu 4. sırada tamamlayacak ve play-off'ta ev sahibi avantajını elde edecek.

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı saat 20:45'te başladı. Ülker Spor Etkinlik Stadyumu'nda oynanan mücadele beIN Sports 3 HD ekranından naklen yayınlanıyor.

JAN VESELY SAKAT

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da Çek basketbolcu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemiyor.