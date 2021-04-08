Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı CANLI

maçı CANLI

'in 34. haftasında temsilcimiz , sahasında 'i ağırlıyor. Normal sezonun bitimine iki hafta kala play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, Real Madrid karşısında galibiyeti hedefliyor. Fenerbahçe Beko Real Madrid maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 19:50 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 21:30
Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı CANLI

'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor... 34. hafta mçaında temsilcimiz , bu akşam Ülker Stadyumu'nda 'i ağırlıyor.

CANLI SKOR

FENERBAHÇE BEKO - 36
REAL MADRID - 49

(2. PERİYOT)

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı kaybeden temsilcimiz bu akşam iç sahada Real Madrid'i yenmesi halinde, diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes'in yarın akşam İtalya'da AX Armani Exchange Milan'ı yenmesini bekleyecek.

Anadolu Efes rakibine üstünlük kurması halinde Fenerbahçe Beko sezonu 4. sırada tamamlayacak ve play-off'ta ev sahibi avantajını elde edecek.

FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı saat 20:45'te başladı. 'nda oynanan mücadele beIN Sports 3 HD ekranından naklen yayınlanıyor.

JAN VESELY SAKAT

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da Çek basketbolcu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemiyor.

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