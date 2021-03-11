Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Valencia Basket'e konuk olacak

'nde 'e konuk olacak

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 29. haftasında 12 Mart Cuma günü deplasmanda 'nın takımıyla karşılaşacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 10:10 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 10:15
Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Valencia Basket'e konuk olacak

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 29. haftasında 12 Mart Cuma günüdeplasmanda 'nın takımıyla karşılaşacak.

'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'de başlayacak.

Ligde yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisinin ardından 'e mağlup olan Fenerbahçe Beko, daha sonra deplasmanda ve 'i mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko, 17 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ligde 7. basamakta bulunuyor. Ev sahibi Valencia Basket ise 14'er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında 'da oynanan mücadeleyi Valencia Basket 90-86 kazanmıştı.


SON DAKİKA