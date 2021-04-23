CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko: 78-67 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 92-76 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ikinci maçında CSKA Moskova'ya konuk oldu. Temsilcimiz, bu maçta da 62-57 yenilerek seride 2-0 geriye düştü.



SKOR TABLOSU

1. periyot sonucu: CSKA MOSKOVA 23-23 FENERBAHÇE BEKO



2. periyot sonucu: CSKA MOSKOVA 50-42 FENERBAHÇE BEKO



3. periyot sonucu: CSKA MOSKOVA 60-55 FENERBAHÇE BEKO

4. periyot sonucu: CSKA MOSKOVA 78-67 FENERBAHÇE BEKO