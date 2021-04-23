Haberler THY EuroLeague CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko: 78-67 | MAÇ SONUCU - ÖZET

- : 78-67 | MAÇ SONUCU - ÖZET

play-off çeyrek final serisi ikinci maçında temsilcimiz , ekibi 'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler deplasmanda rakibine 78-67 yenilip seride 2-0 geriye düştü.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 19:59 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 21:59
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko: 78-67 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında , sahasında 'yu 92-76 mağlup etti.

Beko, play-off ikinci maçında CSKA Moskova'ya konuk oldu. Temsilcimiz, bu maçta da 62-57 yenilerek seride 2-0 geriye düştü.

SKOR TABLOSU

1. periyot sonucu: CSKA MOSKOVA 23-23 FENERBAHÇE BEKO

2. periyot sonucu: CSKA MOSKOVA 50-42 FENERBAHÇE BEKO

3. periyot sonucu: CSKA MOSKOVA 60-55 FENERBAHÇE BEKO

4. periyot sonucu: CSKA MOSKOVA 78-67 FENERBAHÇE BEKO

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