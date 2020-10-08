Anadolu Efes 71-80 Fenerbahçe Beko | ÖZET İZLE

THY Euroleague'in 2. haftası Türk derbisine sahne aldı. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem'de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 80-71'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 1. periyotu Anadolu Efes'in 23-16'lık üstünlüğü ile sona ererken, 2. periyot sarı lacivertlilerin 42-35 galibiyetiyle sonuçlandı.

3. periyotta her iki takım da 19 sayı bulurken Fenerbahçe'nin 61-54 üstünlüğü ile sona erdi.

4. ve son periyotte Fenerbahçe 19 sayı, Anadolu Efes 17 sayı buldu ve sarı lacivertliler, Andolu Efes deplasmanında 80-71'lik galibiyetle ayrıldı.