Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes | CANLI

Geçtiğimiz sezon Final Four oynamayı başaran temsilcimizin bu sezon 13 maçta 11 galibiyeti bulunurken Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Zalgiris, sezona istediği gibi başlayamadı ve 13 maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

1. PERİYOT SONUCU: ZALGIRIS 17 - 27 ANADOLU EFES

2. PERİYOT OYNANIYOR

ZALGIRIS KAUNAS 37-40 ANADOLU EFES



ANADOLU EFES'TEN GALİBİYET SERİSİ

Anadolu Efes, yakaladığı galibiyet serisiyle dikkati çekiyor. Avrupa Ligi'nde üst üste 7 maç kazanan lacivert-beyazlılar, toplamda ise 14 resmi karşılaşmayı galibiyetle tamamladı. Son yenilgisini 31 Ekim'de Panathinaikos karşısında deplasmanda alan Anadolu Efes, daha sonra lig ve Avrupa'da oynadığı 7'şer maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

ANADOLU EFES'İN 672. MAÇI

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 672. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 671 müsabakada 375 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 424. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 423 mücadelede 218 galibiyet aldı. Anadolu Efes, rakibiyle ise daha önce oynadığı 14 maçın 5'ini kazanırken, 9'unu kaybetti.