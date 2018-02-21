Fenerbahçe Doğuş'a İtalyan rakip
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta karşılaşmasında yarın İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Ligin geride kalan 22 haftasında 15 galibiyet ve 7 yenilgi alan Fenerbahçe Doğuş, 3. sırada yer alıyor. 7 galibiyet ve 15 mağlubiyeti olan AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 14. sırada bulunuyor.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:30
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Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 13
Yorum
bjk advers Olabilir sen GS'liysen iki maçta REALDEN 10 GOL YEMİŞ BU ALANDA REKOR KIRMIŞ BİR TAKIMIN TARAFTARI OLARAK MI YORUM YAPIYORSUN !
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Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 13
Yorum
bjk advers Bizim 5 yediğimiz bir takımdan Fener kaç tane yerdi acaba ? Vardar'a yenilip devre dışı kalmış takımların taraftarlarımı konuşuyor !
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Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 13
Yorum
bjk advers Bekleyeceğiz sizi de göreceğiz !
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