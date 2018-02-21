Fenerbahçe Doğuş'a İtalyan rakip

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Ligin geride kalan 22 haftasında 15 galibiyet ve 7 yenilgi alan Fenerbahçe Doğuş, 3. sırada yer alıyor. 7 galibiyet ve 15 mağlubiyeti olan AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 14. sırada bulunuyor.