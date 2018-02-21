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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    'a İtalyan rakip

    Fenerbahçe Doğuş'a İtalyan rakip

    Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 23. hafta karşılaşmasında yarın 'nın AX takımını konuk edecek.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

    Ligin geride kalan 22 haftasında 15 galibiyet ve 7 yenilgi alan , 3. sırada yer alıyor. 7 galibiyet ve 15 mağlubiyeti olan AX ise 14. sırada bulunuyor.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:30
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