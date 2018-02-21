THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı
THY Euroleague’in 23. haftası yarın TSİ 20.00’de oynanacak CSKA Moskova-Saski Baskonia karşılaşması ile başlayacak.
Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise derbi heyecanı olacak. İspanya derbisinde FC Barcelona Lassa, Real Madrid'i konuk edecek.
THY Euroleague'in 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Saski Baskonia
20.45 Fenerbahçe Doğuş - EA7 Olimpia Milano
22.00 Olympiakos - Valencia Basket
22.45 Unicaja Malaga - Maccabi FOX Tel Aviv
23 Şubat Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - Panathinaikos
20.30 Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas
22.45 Brose Baskets Bamberg - Kızılyıldız
23.00 FC Barcelona Lassa - Real Madrid
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:32
-
Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 12
Yorum
bjk advers Bizim 5 yediğimiz bir takımdan Fener kaç tane yerdi acaba ? Vardar'a yenilip devre dışı kalmış takımların taraftarlarımı konuşuyor !
-
Heynckes'ten Beşiktaş'a övgü
Toplam 12
Yorum
bjk advers Bekleyeceğiz sizi de göreceğiz !
-
Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi
Toplam 7
Yorum
kartal bjk ın terbiyesiz insanlarla işi olmaz.caneri ilk fırsat da gönderin.
THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.