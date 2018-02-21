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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı

    THY Euroleague’in 23. haftası yarın TSİ 20.00’de oynanacak CSKA Moskova- karşılaşması ile başlayacak.

    THY Euroleague'de 23. hafta heyecanı yarın ve 23 Şubat Cuma günü oynanacak toplam 8 karşılaşma ile yaşanacak. Haftanın açılış maçında Rus ekibi CSKA Moskova, İspanyol temsilcisi 'yı ağırlayacak. , evinde İtalyan EA7 ile oynayacak.

    de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Litvanya ekibi ile karşılaşacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise derbi heyecanı olacak. İspanya derbisinde Lassa, 'i konuk edecek.

    THY Euroleague'in 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

    Yarın
    20.00 CSKA Moskova -
    20.45 - EA7
    22.00 Olympiakos -
    22.45 - Maccabi FOX

    23 Şubat Cuma
    20.00 BC Khimki Moskova - Panathinaikos
    20.30 -
    22.45 Bamberg - Kızılyıldız
    23.00 Lassa -


    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:32
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