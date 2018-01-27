Haftanın MVP'si yine Wanamaker

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Doğuş'un konuk ettiği Barcelona Lassa'yı 86-82 mağlup ettiği karşılaşmada 33 verimlilik puanı üreten ABD'li basketbolcu Wanamaker, 20. haftanın en iyi oyuncusu oldu.

Üst üste ikinci, kariyerinde ise dördüncü kez MVP unvanına layık görülen ABD'li oyun kurucu karşılaşmayı 24 sayı, 7 asist ve 5 ribauntla tamamlarken, iki sayılık atışlarda 7'de 3, üç sayılık atışlarda 4'te 3, serbest atışlarda ise 9'da 9 ile oynadı.

Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'nin konuk ettiği Yunanistan'dan Olympiakos'u 89-78 mağlup ettiği maçta 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist üreterek galibiyette pay sahibi olan Kanadalı oyun kurucu Dylan Ennis, 31 verimlilik puanıyla haftanın en iyi ikinci oyuncusu unvanının sahibi oldu.

Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın konuk ettiği Almanya'dan Brose Bamberg'i 81-72 yendiği maçta 20 sayı, 4 asist, 2 ribaunt ve 2 top çalmayla 28 verimlilik puanı toplayan Fransız oyuncu Nando De Colo ise üçüncü sırada yer aldı.