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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Haftanın 'si yine Wanamaker

    Haftanın MVP'si yine Wanamaker

    THY Avrupa Ligi'nde forması giyen , üst üste ikinci kez haftanın en değerli oyuncusu () seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'un konuk ettiği Barcelona Lassa'yı 86-82 mağlup ettiği karşılaşmada 33 verimlilik puanı üreten 'li basketbolcu Wanamaker, 20. haftanın en iyi oyuncusu oldu.

    Üst üste ikinci, kariyerinde ise dördüncü kez unvanına layık görülen ABD'li oyun kurucu karşılaşmayı 24 sayı, 7 asist ve 5 ribauntla tamamlarken, iki sayılık atışlarda 7'de 3, üç sayılık atışlarda 4'te 3, serbest atışlarda ise 9'da 9 ile oynadı.

    ekibi Kızılyıldız MTS'nin konuk ettiği 'dan 'u 89-78 mağlup ettiği maçta 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist üreterek galibiyette pay sahibi olan Kanadalı oyun kurucu Dylan Ennis, 31 verimlilik puanıyla haftanın en iyi ikinci oyuncusu unvanının sahibi oldu.

    Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın konuk ettiği 'dan Brose Bamberg'i 81-72 yendiği maçta 20 sayı, 4 asist, 2 ribaunt ve 2 top çalmayla 28 verimlilik puanı toplayan Fransız oyuncu Nando De Colo ise üçüncü sırada yer aldı.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:53
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