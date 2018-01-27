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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    THY 'de haftayı Moskova lider geçti

    THY Avrupa Ligi'de haftayı Moskova lider geçti

    Basketbol THY 'nde 20. hafta karşılaşmaları sonunda, Rusya ekibi liderliğini sürdürdü.

    , sahasında Almanya'nın ekibini 81-72 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

    Organizasyonda mücadele veren Türk temsilcilerinden Doğuş, ekibi 'yı ağırladığı maçtan 86-82 galip ayrılarak ikinci sıradaki yerini korudu. ise bir diğer İspanya takımı 'e konuk olduğu mücadeleyi 87-68 kaybederek peş peşe 3. yenilgisini yaşadı ve son sırada kaldı.

    SONUÇLAR

    Panathinaikos Superfoods-Zalgiris: 94-93

    Real Madrid-Anadolu Efes: 87-68

    -Baskonia: 83-85

    CSKA Moskova-Brose Bamberg: 81-72

    Fenerbahçe Doğuş-Barcelona Lassa: 86-82

    Kızılyıldız MTS-Olympiakos: 89-78

    Valencia-Khimki: 85-83

    AX Armani Exchange Olimpia Milan-Maccabi FOX: 102-111

    PUAN DURUMU

    G M A Y Puan
    1. CSKA Moskova 16 4 1771 1553 36
    2. Fenerbahçe Doğuş 14 6 1572 1449 34
    3. Real Madrid 13 7 1682 1548 33
    4. Panathinaikos Superfoods 13 7 1554 1511 33
    5. Olympiakos 13 7 1468 1466 33
    6. Zalgiris 12 8 1603 1602 32
    7. Khimki 11 9 1556 1565 31
    8. Maccabi FOX 11 9 1631 1665 31
    9. Baskonia 9 11 1619 1599 29
    10. Unicaja Malaga 8 12 1548 1618 28
    11. Kızılyıldız MTS 8 12 1553 1638 28
    12. Barcelona Lassa 7 13 1610 1573 27
    13. Valencia 7 13 1518 1566 27
    14. Brose Bamberg 7 13 1486 1601 27
    15. Olimpia Milan 6 14 1601 1696 26
    16. Anadolu Efes 5 15 1558 1680 25
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:52
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