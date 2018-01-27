THY Avrupa Ligi'de haftayı Moskova lider geçti
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları sonunda, Rusya ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.
CSKA Moskova, sahasında Almanya'nın Brose Bamberg ekibini 81-72 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Organizasyonda mücadele veren Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Doğuş, İspanya ekibi Barcelona Lassa'yı ağırladığı maçtan 86-82 galip ayrılarak ikinci sıradaki yerini korudu. Anadolu Efes ise bir diğer İspanya takımı Real Madrid'e konuk olduğu mücadeleyi 87-68 kaybederek peş peşe 3. yenilgisini yaşadı ve son sırada kaldı.
SONUÇLAR
Panathinaikos Superfoods-Zalgiris: 94-93
Real Madrid-Anadolu Efes: 87-68
Unicaja Malaga-Baskonia: 83-85
CSKA Moskova-Brose Bamberg: 81-72
Fenerbahçe Doğuş-Barcelona Lassa: 86-82
Kızılyıldız MTS-Olympiakos: 89-78
Valencia-Khimki: 85-83
AX Armani Exchange Olimpia Milan-Maccabi FOX: 102-111
PUAN DURUMU
|1. CSKA Moskova
|16
|4
|1771
|1553
|36
|2. Fenerbahçe Doğuş
|14
|6
|1572
|1449
|34
|3. Real Madrid
|13
|7
|1682
|1548
|33
|4. Panathinaikos Superfoods
|13
|7
|1554
|1511
|33
|5. Olympiakos
|13
|7
|1468
|1466
|33
|6. Zalgiris
|12
|8
|1603
|1602
|32
|7. Khimki
|11
|9
|1556
|1565
|31
|8. Maccabi FOX
|11
|9
|1631
|1665
|31
|9. Baskonia
|9
|11
|1619
|1599
|29
|10. Unicaja Malaga
|8
|12
|1548
|1618
|28
|11. Kızılyıldız MTS
|8
|12
|1553
|1638
|28
|12. Barcelona Lassa
|7
|13
|1610
|1573
|27
|13. Valencia
|7
|13
|1518
|1566
|27
|14. Brose Bamberg
|7
|13
|1486
|1601
|27
|15. Olimpia Milan
|6
|14
|1601
|1696
|26
|16. Anadolu Efes
|5
|15
|1558
|1680
|25
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:52
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Pepe-Vida ilk kez
Toplam 1
Yorum
CasCan Vida nın daha takıma adaptasyonu gerekiyor. İlk heyecan yaptı. İyi kumaş ama acele etmemek lazım.Uyum şart.Hareketli ama yerini kaybediyor.
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Aslan avda
Toplam 1
Yorum
CELAL BELHANDA YEDEK DEGIL ; MUSLERA MARIANO MAICON SERDAR LATO SELCUK BADO RODRI BELHANDA FEGHOLI GOMIS AKSAM 11 I RESMI BILGI
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Deprem
Toplam 5
Yorum
fenerli UA... SİZ Mİ ŞAMPİYON OLACAKSINIZ BU KADAR SEVİNDİN JANSEN SATSA SÖZLEŞMESİ FESH EDİLİR YERİNE BAŞKA OYUNCU ALINIR NE VAR BUNDA KAMİL
THY Avrupa Ligi'de haftayı Moskova lider geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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