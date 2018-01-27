F.Bahçe, Barça'yı devirdi! İşte maçın özeti...
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de Barcelona Lassa'yı 86-82 yendi.
Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Barcelona, Hanga ve Koponen'in basketleri skoru 8-4 yaptı. Daha sonra Vesely ile pota altında etkili kullanan Fenerbahçe, Wanamaker'ın da dış atışlardan bulduğu basketlerle 8-0'lık seri yakaladı ve öne geçti (12-8). Son anları karşılıklı sayılarla geçilen periyodu sarı-lacivertliler 22-18 önde tamamladı.
İkinci periyota Melli ile üst üste basketler atan Fenerbahçe, farkı 8'e çıkararak skoru 33-25'e taşıdı. Tomic ile boyalı alandan, Koponen ve Hanga ile de 3 sayı çizgisi gerisinden arka arkaya sayılar bulan Barcelona periyodun bitimine 1 dakika 28 saniye kala öne geçti (38-42). Vesely ve Melli ile öne geçmeyi deneyen sarı-lacivertliler, Tomic'i durduramadı ve devreye 44-42 geride girdi.
FENERBAHÇE DOĞUŞ - BARCELONA MAÇ ÖZETİ
Üçüncü periyota Melli'nin üst üste bulduğu 4 basketle ile başlayan sarı-lacivertliler skor üstünlüğünü ele geçirdi (46-44). Koponen ve Hanga ile sayılar bulan İspanyol temsilcisi 50-48 öne geçti. Taraftarının da desteğini artırmasıyla hücumda saha etkili oynayan Fenerbahçe, Melli ve Wanamaker'in basketleri ile öne geçti ve farkı 5'e çıkardı (55-50). Guduric ve Melih'in üst üste sayılar bulan sarı-lacivertliler periyodu 65-57 üstün tamamladı.
Son periyotta Barcelona, Thomas Heurtel'in basketleri ile farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe, rakibinin geri dönmesine izin vermedi ve parkeden skorla 86-82'lik skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skoreri Fenerbahçe'den 24 sayı ile oynayan Wanamaker olurken, Barcelona'da da Thomas Heurtel 21 sayı ile takımına katkıda bulundu. Sarı-lacivertliler, maçla birlikte üst üste beşinci toplamda ise 14. galibiyetini elde etti. İspanyol temsilcisi ise 13. mağlubiyetini yaşadı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:41
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Pepe-Vida ilk kez
Toplam 1
Yorum
CasCan Vida nın daha takıma adaptasyonu gerekiyor. İlk heyecan yaptı. İyi kumaş ama acele etmemek lazım.Uyum şart.Hareketli ama yerini kaybediyor.
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Aslan avda
Toplam 1
Yorum
CELAL BELHANDA YEDEK DEGIL ; MUSLERA MARIANO MAICON SERDAR LATO SELCUK BADO RODRI BELHANDA FEGHOLI GOMIS AKSAM 11 I RESMI BILGI
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Deprem
Toplam 5
Yorum
fenerli UA... SİZ Mİ ŞAMPİYON OLACAKSINIZ BU KADAR SEVİNDİN JANSEN SATSA SÖZLEŞMESİ FESH EDİLİR YERİNE BAŞKA OYUNCU ALINIR NE VAR BUNDA KAMİL
F.Bahçe, Barça'yı devirdi! İşte maçın özeti... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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