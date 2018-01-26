Anadolu Efes, Madrid'e direnemedi
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibine 87-68 yenildi.
Anadolu Efes ligdeki 15. mağlubiyetini yaşarken, Real Madrid 13. galibiyetini aldı.Real Madrid: 87 - Anadolu Efes: 68
Salon: Wizink Center
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Aare Halliko (Estonya)
Real Madrid: Campazzo 9, Taylor 3, Causeur 6, Thompkins 3, Tavares 14, Randle, Fernandez 3, Doncic 17, Maciulis 9, Reyes 10, Carroll 11, Radoncic 2
Anadolu Efes: McCollum 9, Simon 2, Motum 8, Dragic 18, Dunston 9, Birkan Batuk, Stimac 2, Douglas 6, Brown 12, Doğuş Balbay 2
1. Periyot: 20-14
Devre: 39-30
3. Periyot: 60-47
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:35
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Favori Trabzon
Toplam 1
Yorum
VARDAR OVASI SİNAN VARDAR iki takım da geçen hafta zor kazandı demiş ama TS berabere kaldı :) .
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Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 14
Yorum
asrın bende temelli fenerin başından gidecek sandım da heyacan şeyttim.
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