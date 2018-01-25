Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Barcelona Lassa
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Barcelona Lassa ekibiyle karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, Barcelona Lassa karşılaşması öncesi aldığı 13 galibiyetle ligde 2. sırada bulunuyor. İspanyol temsilcisi ise 7 galibiyetle 11. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında ligin 11. haftasında İspanya'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Doğuş 83-68 kazanmıştı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:57
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