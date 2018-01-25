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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Doğuş'un konuğu

    Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Barcelona Lassa

    Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın sahasında 'nın ekibiyle karşılaşacak.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

    Tecrübeli başantrenör yönetimindeki Doğuş, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

    Sarı-lacivertliler, karşılaşması öncesi aldığı 13 galibiyetle ligde 2. sırada bulunuyor. İspanyol temsilcisi ise 7 galibiyetle 11. basamakta yer alıyor.

    İki takım arasında ligin 11. haftasında 'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Doğuş 83-68 kazanmıştı.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:57
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