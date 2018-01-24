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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    THY 'nde haftanın programı

    THY Avrupa Ligi'nde haftanın programı

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY 'nde heyecan, 20. hafta maçlarıyla devam edecek.

    Türk temsilcileri ve 'un mücadele ettiği THY 'nin 20. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

    Anadolu Efes, Wizink Center'da yarın TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede, İspanya'nın takımına konuk olacak.

    Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş ise 26 Ocak Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçta, aynı ülkeden 'yı ağırlayacak.

    Program
    THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

    Yarın:
    22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)

    22.45 Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes

    22.45 (İspanya) - Baskonia (İspanya)

    26 Ocak Cuma:
    20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya)

    20.45 Fenerbahçe Doğuş - Barcelona Lassa (İspanya)

    21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - (Yunanistan)

    22.30 (İspanya) - Khimki (Rusya)

    22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail)

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:35
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