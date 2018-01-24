THY Avrupa Ligi'nde haftanın programı
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 20. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 20. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Anadolu Efes, Wizink Center'da yarın TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş ise 26 Ocak Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçta, aynı ülkeden Barcelona Lassa'yı ağırlayacak.
Program
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)
22.45 Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes
22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - Baskonia (İspanya)
26 Ocak Cuma:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya)
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Barcelona Lassa (İspanya)
21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)
22.30 Valencia (İspanya) - Khimki (Rusya)
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail)
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:35
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Özbek'ten 20 milyon Euro'luk blokaj
Toplam 8
Yorum
adam adamın dibi
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Fırtına galibiyete odaklandı
Toplam 1
Yorum
paşa Taraftar çok dikkatli olmalı,tahriklere kapılıp kendi takımına zarar vermemeli,özellikle FB li Volkan ın tahriklerine,aman dikkat
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 10
Yorum
4,4,2 chicharito ve ya lavezziyi alın etonun miladı doldu!
THY Avrupa Ligi'nde haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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