THY Avrupa Ligi'nde haftanın programı

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 20. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Anadolu Efes, Wizink Center'da yarın TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede, İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş ise 26 Ocak Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçta, aynı ülkeden Barcelona Lassa'yı ağırlayacak.



Program

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:



Yarın:

22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)

22.45 Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes

22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - Baskonia (İspanya)



26 Ocak Cuma:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya)

20.45 Fenerbahçe Doğuş - Barcelona Lassa (İspanya)

21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Valencia (İspanya) - Khimki (Rusya)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail)