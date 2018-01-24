CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    A.Efes, Madrid deplasmanında

    A.Efes, Madrid deplasmanında

    Basketbol Takımı, 'nin 20. haftasında yarın 'nın ekibine konuk olacak.

    Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

    Ligde 19 maçta 5 galibiyete sahip lacivert-beyazlılar son sırada yer alırken, 12 galibiyeti olan ise 4. durumda bulunuyor.

    İki takım arasında sezonun ilk haftasında 'da oynanan müsabakayı Real Madrid, 88-74 kazanmıştı.

    Avrupa'da 611. maç
    , Real Madrid karşısında Avrupa kupalarındaki 611. maçına çıkacak.

    Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 610 karşılaşmada, 338 galibiyet ve 272 yenilgi aldı.

    'ne 2001-2002 sezonundan itibaren katılan Anadolu Efes'in, bu kulvarda çıktığı 362 maçta 181 galibiyet ve 181 yenilgisi bulunuyor.

    Öte yandan lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Real Madrid ile bugüne kadar 27 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 20 mağlubiyet yaşadı.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A.Efes, Madrid deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN