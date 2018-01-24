A.Efes, Madrid deplasmanında
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak.
Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Ligde 19 maçta 5 galibiyete sahip lacivert-beyazlılar son sırada yer alırken, 12 galibiyeti olan Real Madrid ise 4. durumda bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk haftasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Real Madrid, 88-74 kazanmıştı.
Avrupa'da 611. maç
Anadolu Efes, Real Madrid karşısında Avrupa kupalarındaki 611. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 610 karşılaşmada, 338 galibiyet ve 272 yenilgi aldı.
THY Avrupa Ligi'ne 2001-2002 sezonundan itibaren katılan Anadolu Efes'in, bu kulvarda çıktığı 362 maçta 181 galibiyet ve 181 yenilgisi bulunuyor.
Öte yandan lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Real Madrid ile bugüne kadar 27 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda 7 galibiyet ve 20 mağlubiyet yaşadı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:46
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Gomis krizi! Rest çekti
Toplam 5
Yorum
akrep Haklısın düşüncende ama yanlış yaptın G.S d e kimin parası kaldı sanıyorduk senin gibi kişilikten bu beklemezdik ama yinede haklısın
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Akbaba zirvesi
Toplam 3
Yorum
fb vermezler bu adamı
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Abou’dan icra takibi
Toplam 3
Yorum
tarık koskoca kulübün kendini küçük düşürmeyi göze almak uğruna ödemek istemediği miktara bakın, şaka gibi..
A.Efes, Madrid deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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