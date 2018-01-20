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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Haftanın 'si Wanamaker

    Haftanın MVP'si Wanamaker

    THY Avrupa Ligi'nde forması giyen Brad Wanamaker, 19. haftanın en değerli oyuncusu () seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'un deplasmanda 'i 89-84 yendiği maçta 31 verimlilik puanı üreten 'li basketbolcu Wanamaker, kariyerinde üçüncü kez unvanının sahibi oldu.

    Karşılaşmayı 18 sayı, 8 asist ve 4 ribauntla tamamlayan Wanamaker, iki sayılık atışlarda 7'de 3, üç sayılık atışlarda 4'te 2, serbest atışlarda ise 6'da 6 ile oynadı.

    Anadolu Efes'ten ABD'li Toney Douglas, mücadeleyi 36 verimlilik puanıyla bitirmesine rağmen takımı mağlup olduğu gerekçesiyle MVP unvanını elde edemedi. Douglas, sarı-lacivertliler önünde karşılaşmayı 29 sayı, 3 asist, 3 ribaunt, 3 top çalmayla tamamladı.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:03
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