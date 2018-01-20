Haftanın MVP'si Wanamaker
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş forması giyen Brad Wanamaker, 19. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Doğuş'un deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 yendiği maçta 31 verimlilik puanı üreten ABD'li basketbolcu Wanamaker, kariyerinde üçüncü kez MVP unvanının sahibi oldu.
Karşılaşmayı 18 sayı, 8 asist ve 4 ribauntla tamamlayan Wanamaker, iki sayılık atışlarda 7'de 3, üç sayılık atışlarda 4'te 2, serbest atışlarda ise 6'da 6 ile oynadı.
Anadolu Efes'ten ABD'li Toney Douglas, mücadeleyi 36 verimlilik puanıyla bitirmesine rağmen takımı mağlup olduğu gerekçesiyle MVP unvanını elde edemedi. Douglas, sarı-lacivertliler önünde karşılaşmayı 29 sayı, 3 asist, 3 ribaunt, 3 top çalmayla tamamladı.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:03
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