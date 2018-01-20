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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    haftayı ikinci tamamladı

    <a href="/index/fenerbahce-dogus?id=99166879-679a-4078-9dfd-b1e46c23585b" class="" rel="tag">Fenerbahçe Doğuş</a> haftayı ikinci tamamladı

    Ligde 19. hafta maçlarının ardından CSKA Moskova liderliğini sürdürdü - , deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup ederek ikinci sıraya çıktı.

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları sonunda, Rusya ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

    CSKA Moskova, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını deplasmanda 75-70 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve rakibine evindeki ilk yenilgisini yaşattı.

    Organizasyonda mücadele veren Türk ekiplerinin karşılaştığı haftada , konuk olduğu Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti. Art arda 4. galibiyetine ulaşan sarı-lacivertliler, Yunanistan ekibi Olympiakos ve İspanya temsilcisi Real Madrid'in mağlup olmasıyla ikinci sıraya yükseldi.

    Sonuçlar

    Khimki-Olympiakos: 82-54

    Zalgiris-Valencia: 86-82

    Maccabi FOX-Kızılyıldız MTS: 89-75

    Barcelona Lassa-Brose Bamberg: 81-66

    Anadolu Efes-: 84-89

    Panathinaikos Superfoods-CSKA Moskova: 70-75

    Baskonia-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 82-83

    Unicaja Malaga-Real Madrid: 80-75

    Puan durumu

    Takım Maç G M A Y Puan
    1. CSKA Moskova 19 15 4 1690 1481 34
    2. Fenerbahçe Doğuş 19 13 6 1486 1367 32
    3. Olympiakos 19 13 6 1390 1377 32
    4. Real Madrid 19 12 7 1595 1480 31
    5. Panathinaikos Superfoods 19 12 7 1471 1428 31
    6. Zalgiris 19 12 7 1520 1519 31
    7. Khimki 19 11 8 1473 1480 30
    8. Maccabi FOX 19 10 9 1520 1563 29
    9. Baskonia 19 8 11 1534 1516 27
    10. Unicaja Malaga 19 8 11 1465 1533 27
    11. Barcelona Lassa 19 7 12 1528 1487 26
    12. Kızılyıldız MTS 19 7 12 1464 1560 26
    13. Brose Bamberg 19 7 12 1414 1520 26
    14. Valencia 19 6 13 1433 1483 25
    15. AX Armani Exchange Olimpia Milan 19 6 13 1499 1585 25
    16. Anadolu Efes 19 5 14 1490 1593 24
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:08
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