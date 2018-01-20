Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları sonunda, Rusya ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.

CSKA Moskova, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını deplasmanda 75-70 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve rakibine evindeki ilk yenilgisini yaşattı.

Organizasyonda mücadele veren Türk ekiplerinin karşılaştığı haftada Fenerbahçe Doğuş, konuk olduğu Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti. Art arda 4. galibiyetine ulaşan sarı-lacivertliler, Yunanistan ekibi Olympiakos ve İspanya temsilcisi Real Madrid'in mağlup olmasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Sonuçlar

Khimki-Olympiakos: 82-54

Zalgiris-Valencia: 86-82

Maccabi FOX-Kızılyıldız MTS: 89-75

Barcelona Lassa-Brose Bamberg: 81-66

Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş: 84-89

Panathinaikos Superfoods-CSKA Moskova: 70-75

Baskonia-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 82-83

Unicaja Malaga-Real Madrid: 80-75

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