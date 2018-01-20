Fenerbahçe Doğuş haftayı ikinci tamamladı
Ligde 19. hafta maçlarının ardından CSKA Moskova liderliğini sürdürdü - Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Anadolu Efes'i mağlup ederek ikinci sıraya çıktı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları sonunda, Rusya ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.
CSKA Moskova, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını deplasmanda 75-70 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve rakibine evindeki ilk yenilgisini yaşattı.
Organizasyonda mücadele veren Türk ekiplerinin karşılaştığı haftada Fenerbahçe Doğuş, konuk olduğu Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti. Art arda 4. galibiyetine ulaşan sarı-lacivertliler, Yunanistan ekibi Olympiakos ve İspanya temsilcisi Real Madrid'in mağlup olmasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Sonuçlar
Khimki-Olympiakos: 82-54
Zalgiris-Valencia: 86-82
Maccabi FOX-Kızılyıldız MTS: 89-75
Barcelona Lassa-Brose Bamberg: 81-66
Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş: 84-89
Panathinaikos Superfoods-CSKA Moskova: 70-75
Baskonia-AX Armani Exchange Olimpia Milan: 82-83
Unicaja Malaga-Real Madrid: 80-75
Puan durumu
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1. CSKA Moskova
|19
|15
|4
|1690
|1481
|34
|2. Fenerbahçe Doğuş
|19
|13
|6
|1486
|1367
|32
|3. Olympiakos
|19
|13
|6
|1390
|1377
|32
|4. Real Madrid
|19
|12
|7
|1595
|1480
|31
|5. Panathinaikos Superfoods
|19
|12
|7
|1471
|1428
|31
|6. Zalgiris
|19
|12
|7
|1520
|1519
|31
|7. Khimki
|19
|11
|8
|1473
|1480
|30
|8. Maccabi FOX
|19
|10
|9
|1520
|1563
|29
|9. Baskonia
|19
|8
|11
|1534
|1516
|27
|10. Unicaja Malaga
|19
|8
|11
|1465
|1533
|27
|11. Barcelona Lassa
|19
|7
|12
|1528
|1487
|26
|12. Kızılyıldız MTS
|19
|7
|12
|1464
|1560
|26
|13. Brose Bamberg
|19
|7
|12
|1414
|1520
|26
|14. Valencia
|19
|6
|13
|1433
|1483
|25
|15. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|19
|6
|13
|1499
|1585
|25
|16. Anadolu Efes
|19
|5
|14
|1490
|1593
|24
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:08
Fenerbahçe Doğuş haftayı ikinci tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.