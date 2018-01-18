Avrupa Ligi'nde Türk derbisi!

Ev sahibi Anadolu Efes, son maçında CSKA Moskova karşısında ağır bir yenilgi alırken, rakibine deplasmanda 31 sayı farkla mağlup oldu: 110-79. THY Avrupa Ligi'nde başarısız bir sezon geçiren İstanbul ekibi, Avrupa arenasında bu sezon çıktığı 18 maçta yalnızca 5 galibiyet alabilirken, 13 maçta rakiplerine boyun eğdi. Ergin Ataman'ın öğrencileri ligde son 3 maçını kazansa da, Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişe henüz dur diyemedi.

Fenerbahçe Doğuş ise son dönemde form grafiğini yükseltti. Sarı-lacivertliler, ligde çıktığı son 9 maçı kazanırken, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Panathinaikos'u yenerek hem Avrupa'daki galibiyet serisini 3 maça çıkarttı, hem de Yunan rakibini sıralamada geçmeyi başardı. Zeljko Obradovic'in öğrencileri, Anadolu Efes'i deplasmanda mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkartmak ve zirve yarışında daha iddialı hale gelmek istiyor.

İki takım arasında oynanan son maçta Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Anadolu Efes'i 81-70 mağlup etmişti.