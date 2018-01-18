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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    'nde Türk derbisi!

    Avrupa Ligi'nde Türk derbisi!

    THY 19'uncu hafta maçında yarın saat 20:30'da sahasında 'u konuk edecek. Mücadele, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

    Ev sahibi , son maçında CSKA Moskova karşısında ağır bir yenilgi alırken, rakibine deplasmanda 31 sayı farkla mağlup oldu: 110-79. THY 'nde başarısız bir sezon geçiren İstanbul ekibi, Avrupa arenasında bu sezon çıktığı 18 maçta yalnızca 5 galibiyet alabilirken, 13 maçta rakiplerine boyun eğdi. 'ın öğrencileri ligde son 3 maçını kazansa da, Avrupa Ligi'ndeki kötü gidişe henüz dur diyemedi.
    ise son dönemde form grafiğini yükseltti. Sarı-lacivertliler, ligde çıktığı son 9 maçı kazanırken, Avrupa Ligi'ndeki son maçında Panathinaikos'u yenerek hem Avrupa'daki galibiyet serisini 3 maça çıkarttı, hem de Yunan rakibini sıralamada geçmeyi başardı. 'in öğrencileri, Anadolu Efes'i deplasmanda mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkartmak ve zirve yarışında daha iddialı hale gelmek istiyor.
    İki takım arasında oynanan son maçta Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Anadolu Efes'i 81-70 mağlup etmişti.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:47
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