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    16 Ocak 2018, Salı
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    Doğuş'un rakibi

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Doğuş'un rakibi <a href="/index/panathinaikos?id=fc60ca19-d96e-49d1-b92c-d243d42c2cad" class="" rel="tag">Panathinaikos</a>

    THY Avrupa Ligi 18'inci hafta mücadelesinde Doğuş yarın saat 20:45'te ekibi ile karşılaşacak. Mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

    28 Aralık 2017'de evinde aldığı yenilgisinin ardından çıktığı 5 resmi maçı da kazanan , 'u mağlup ederek hem galibiyet serisini 6'ya çıkarmak, hem de rakibi ile aynı galibiyet sayısına ulaşmak istiyor. Obradovic'in öğrencileri, Avrupa Ligi'nde çıktığı son 2 maçta Baskonia ve 'yı mağlup ederek 11 galibiyete ulaşmış ve kendisine 4'üncü sırada yer edinmişti.

    Deplasman ekibi ise son 2 Avrupa Ligi maçında ve 'yı mağlup etmeyi başardı. temsilcisi, 17 maçta aldığı 12 galibiyetle 2'nci sırada bulunuyor. İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz Doğuş, deplasmanda 'a 70-68 mağlup olmuştu.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:39
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