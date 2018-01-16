Galatasaray, Polonya deplasmanında
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta karşılaşmasında yarın Polonya temsilcisi CCC Polkowice'ye konuk olacak.
Polkowice Şehir Salonu'nda yapılacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, grupta 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. durumda yer alırken, 2 galibiyet ve 9 yenilgisi bulunan Polonya ekibi ise son sırada yer alıyor.
A Grubu'nda 12. hafta karşılaşmaları öncesi sıralama şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Dynamo Kursk
|11
|11
|0
|949
|717
|22
|2
|Sopron Basket
|11
|7
|4
|814
|768
|18
|3
|Bourges Basket
|11
|6
|5
|782
|737
|17
|4
|ZVVZ USK Prag
|11
|6
|5
|807
|813
|17
|5
|Galatasaray
|11
|5
|6
|765
|843
|16
|6
|ESBVA-LM
|11
|4
|7
|709
|792
|15
|7
|Castors Braine
|11
|3
|8
|751
|823
|14
|8
|CCC Polkowice
|11
|2
|9
|722
|806
|13
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:41
-
Şampiyon olacağız
Toplam 1
Yorum
Enda Ah arda ah.. Nerden nedeyeeeee... Yat yat nereye kadar tabi elin avrupalısı izin vermez tabi.
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Sol beki Taffarel getiriyor!
Toplam 1
Yorum
hagi10 çko yetenekli sol bek. sezon sonuda asamoah bedavaya gelir olası ndiaye satışında asamoah ön libero oynar fernando ile
-
3 günde 8 maç Turkuvaz’da
Toplam 1
Yorum
RHM Şampiyonu selamlama günü, Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR.
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