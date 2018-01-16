Polkowice Şehir Salonu'nda yapılacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, grupta 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. durumda yer alırken, 2 galibiyet ve 9 yenilgisi bulunan Polonya ekibi ise son sırada yer alıyor.

A Grubu'nda 12. hafta karşılaşmaları öncesi sıralama şöyle: