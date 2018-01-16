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    16 Ocak 2018, Salı
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    , deplasmanında

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/polonya?id=cdf6e73a-b33b-43f3-ab5a-9665a753b2e0" class="" rel="tag">Polonya</a> deplasmanında

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta karşılaşmasında yarın temsilcisi CCC Polkowice'ye konuk olacak.

    Polkowice Şehir Salonu'nda yapılacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, grupta 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. durumda yer alırken, 2 galibiyet ve 9 yenilgisi bulunan ekibi ise son sırada yer alıyor.

    A Grubu'nda 12. hafta karşılaşmaları öncesi sıralama şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1 Dynamo Kursk 11 11 0 949 717 22
    2 Sopron Basket 11 7 4 814 768 18
    3 Bourges Basket 11 6 5 782 737 17
    4 ZVVZ USK Prag 11 6 5 807 813 17
    5 Galatasaray 11 5 6 765 843 16
    6 ESBVA-LM 11 4 7 709 792 15
    7 Castors Braine 11 3 8 751 823 14
    8 CCC Polkowice 11 2 9 722 806 13

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:41
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