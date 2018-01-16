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    16 Ocak 2018, Salı
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    Yakın Doğu'nun rakibi Wisla

    Yakın Doğu'nun rakibi Wisla <a href="/index/canpack?id=2c8d8a96-e516-4e68-82c2-af5b3726bf22" class="" rel="tag">CANPACK</a>

    Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Wisla ile karşı karşıya gelecek.

    Krakow kentindeki TS Wisla Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Ligde daha önce play-off turuna kalmayı garantileyen , 9 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta averajla lider durumda bulunuyor.

    Grupta 3 galibiyet ve 8 yenilgisi olan Wisla ise averajla 7. sırada yer alıyor.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:38
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