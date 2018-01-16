Krakow kentindeki TS Wisla Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Ligde daha önce play-off turuna kalmayı garantileyen Yakın Doğu Üniversitesi, 9 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta averajla lider durumda bulunuyor.

Grupta 3 galibiyet ve 8 yenilgisi olan Wisla CANPACK ise averajla 7. sırada yer alıyor.