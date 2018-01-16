Yakın Doğu'nun rakibi Wisla CANPACK
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Wisla CANPACK ile karşı karşıya gelecek.
Krakow kentindeki TS Wisla Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Ligde daha önce play-off turuna kalmayı garantileyen Yakın Doğu Üniversitesi, 9 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta averajla lider durumda bulunuyor.
Grupta 3 galibiyet ve 8 yenilgisi olan Wisla CANPACK ise averajla 7. sırada yer alıyor.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:38
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Şampiyon olacağız
Toplam 1
Yorum
Enda Ah arda ah.. Nerden nedeyeeeee... Yat yat nereye kadar tabi elin avrupalısı izin vermez tabi.
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Sol beki Taffarel getiriyor!
Toplam 1
Yorum
hagi10 çko yetenekli sol bek. sezon sonuda asamoah bedavaya gelir olası ndiaye satışında asamoah ön libero oynar fernando ile
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3 günde 8 maç Turkuvaz’da
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Yorum
RHM Şampiyonu selamlama günü, Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR.
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