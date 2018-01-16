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    16 Ocak 2018, Salı
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    , CSKA'ya konuk olacak

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>, CSKA'ya konuk olacak

    THY Avrupa Ligi 18'inci hafta maçında , yarın saat 20:00'de Rusya temsilcisi ile karşılaşacak. Mücadele Alexander Gomelsky Universal Spor Salonu'nda oynanacak.

    , çıktığı son 6 resmi maçta 5 galibiyet alarak kötü gidişine son verdi. Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet alarak galibiyet sayısını 5'e yükseltti ve ligin son sırasından kurtuldu. Ev sahibi ekip ise Avrupa Ligi'nin zirvesinde yer alıyor. Itoudis'in öğrencileri çıktığı 17 maçta 13 galibiyet 4 mağlubiyet alarak, ligin zirvesinde yer alıyor. İki takım arasında oynanan son maçta deplasmanda 'i 98-80 mağlup etmişti.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:35
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