Anadolu Efes, CSKA'ya konuk olacak
THY Avrupa Ligi 18'inci hafta maçında Anadolu Efes, yarın saat 20:00'de Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Mücadele Alexander Gomelsky Universal Spor Salonu'nda oynanacak.
Anadolu Efes, çıktığı son 6 resmi maçta 5 galibiyet alarak kötü gidişine son verdi. Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet alarak galibiyet sayısını 5'e yükseltti ve ligin son sırasından kurtuldu. Ev sahibi ekip CSKA Moskova ise Avrupa Ligi'nin zirvesinde yer alıyor. Itoudis'in öğrencileri çıktığı 17 maçta 13 galibiyet 4 mağlubiyet alarak, ligin zirvesinde yer alıyor. İki takım arasında oynanan son maçta CSKA Moskova deplasmanda Anadolu Efes'i 98-80 mağlup etmişti.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:35
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Şampiyon olacağız
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Yorum
Enda Ah arda ah.. Nerden nedeyeeeee... Yat yat nereye kadar tabi elin avrupalısı izin vermez tabi.
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Sol beki Taffarel getiriyor!
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Yorum
hagi10 çko yetenekli sol bek. sezon sonuda asamoah bedavaya gelir olası ndiaye satışında asamoah ön libero oynar fernando ile
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3 günde 8 maç Turkuvaz’da
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Yorum
RHM Şampiyonu selamlama günü, Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR.
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