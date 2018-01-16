İlk turda A Grubu'nu lider bitiren temsilcimiz, Top 16 turunda yer aldığı E Grubu'nda çıktığı ilk 2 maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. David Blatt'in öğrencileri, ligde ise çıktığı 15 maçta 9 galibiyet elde ederek ligin ilk yarısını 5'inci sırada tamamladı.



Deplasman ekibi ALBA Berlin ise ilk turda C Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlarken, Top 16 E Grubu'nun ilk maçında Gran Canaria'ya 100-81 mağlup oldu, 2'nci maçta ise Galatasaray Odeabank'ı 95-62 yendi. İki takım bu maçla birlikte tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelmiş olacak.