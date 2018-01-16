Darüşşafaka, ALBA Berlin'i ağırlayacak
7DAYS Avrupa Kupası E Grubu 3'üncü hafta müsabakasında Darüşşafaka yarın saat 20:15'te Almanya ekibi ALBA Berlin ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Volkswagen Spor Salonu'nda oynanacak.
İlk turda A Grubu'nu lider bitiren temsilcimiz, Top 16 turunda yer aldığı E Grubu'nda çıktığı ilk 2 maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. David Blatt'in öğrencileri, ligde ise çıktığı 15 maçta 9 galibiyet elde ederek ligin ilk yarısını 5'inci sırada tamamladı.
Deplasman ekibi ALBA Berlin ise ilk turda C Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlarken, Top 16 E Grubu'nun ilk maçında Gran Canaria'ya 100-81 mağlup oldu, 2'nci maçta ise Galatasaray Odeabank'ı 95-62 yendi. İki takım bu maçla birlikte tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelmiş olacak.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:34
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Şampiyon olacağız
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Yorum
Enda Ah arda ah.. Nerden nedeyeeeee... Yat yat nereye kadar tabi elin avrupalısı izin vermez tabi.
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Sol beki Taffarel getiriyor!
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Yorum
hagi10 çko yetenekli sol bek. sezon sonuda asamoah bedavaya gelir olası ndiaye satışında asamoah ön libero oynar fernando ile
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3 günde 8 maç Turkuvaz’da
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Yorum
RHM Şampiyonu selamlama günü, Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR.
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