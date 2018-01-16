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    16 Ocak 2018, Salı
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    , 'i ağırlayacak

    <a href="/index/darussafaka?id=a7dafbfe-2d00-4f13-bd2c-27cdbd72575c" class="" rel="tag">Darüşşafaka</a>, <a href="/index/alba-berlin?id=4871d027-fd2a-46ae-a327-23d21bf87696" class="" rel="tag">ALBA Berlin</a>'i ağırlayacak

    7DAYS E Grubu 3'üncü hafta müsabakasında yarın saat 20:15'te Almanya ekibi ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Volkswagen Spor Salonu'nda oynanacak.

    İlk turda A Grubu'nu lider bitiren temsilcimiz, Top 16 turunda yer aldığı E Grubu'nda çıktığı ilk 2 maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. David Blatt'in öğrencileri, ligde ise çıktığı 15 maçta 9 galibiyet elde ederek ligin ilk yarısını 5'inci sırada tamamladı.

    Deplasman ekibi ise ilk turda C Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlarken, Top 16 E Grubu'nun ilk maçında Gran Canaria'ya 100-81 mağlup oldu, 2'nci maçta ise 'ı 95-62 yendi. İki takım bu maçla birlikte tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelmiş olacak.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:34
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