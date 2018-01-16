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    16 Ocak 2018, Salı
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    Sayı kralı Green, en skorer Fener

    Sayı kralı Green, en skorer Fener
    Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'in ilk yarısı tamamlanırken, 15 haftalık bölümün en skorer ismi 18.8 sayı ortalamasıyla 'dan Caleb Green oldu. Ribauntlarda 10.2 ile Anadolu Efesli Vladimir Stimac ilk sırayı aldı. İlk yarıyı lider tamamlayan , 1310 sayıyla en skorer takım oldu.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:13
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