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    16 Ocak 2018, Salı
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    Transfer yasağı

    Transfer yasağı
    Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan bu kez de transfer yasağı ile sarsıldı. 'nin ardından takımı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı kulübe, FIBA, Amerikalı basketbolcu Russ Smith'e borcundan dolayı transfer yasağı koydu. Sarı-kırmızılı yönetimin şimdi bu sorunu çözmek için uğraştığı ifade edildi.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:12
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