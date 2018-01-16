CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Transfer dedikoduları

    Transfer dedikoduları
    Son dönemde, sol bek için Asamoah ve Tavares isimleri öne çıkarken bunlara Gerardo Arteaga da eklendi. ve Benfica'nın 19 yaşındaki sol beki istediği ileri sürüldü. 19 yaşındaki futbolcu, Santos Laguna'da forma giyiyor.
    Sao Paulo, Fluminense'den Gustavo Scarpa'yı almak için 3 oyuncuyu gözden çıkardı. Bunlardan birisinin de Galatasaray ile anılan Tavares olduğu ifade edildi.
    Galatasaray'a yazılan Bayern'den Bernat'ı PSG'nin de istediği bildirildi
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Transfer dedikoduları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN