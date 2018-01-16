Kartal ve Aslan parkeye çıkıyor

Beşiktaş SJ, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında Çekya ekibi Nymburk ile bugün karşılaşacak. 20.00'de başlayacak maç Akatlar'da oynanacak; beIN Sports 3'ten yayınlanacak. G.Saray Odeabank da ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 3. maçında İspanyol Gran Canaria'yı ağırlayacak. Sinan Erdem'deki mücadele 20.15'te başlayacak ve S Sport'tan ekrana gelecek.