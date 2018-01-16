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    16 Ocak 2018, Salı
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    Kartal ve Aslan parkeye çıkıyor

    Kartal ve Aslan parkeye çıkıyor
    Beşiktaş SJ, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında Çekya ekibi Nymburk ile bugün karşılaşacak. 20.00'de başlayacak maç Akatlar'da oynanacak; beIN Sports 3'ten yayınlanacak. G.Saray Odeabank da ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 3. maçında İspanyol Gran Canaria'yı ağırlayacak. Sinan Erdem'deki mücadele 20.15'te başlayacak ve S Sport'tan ekrana gelecek.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
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