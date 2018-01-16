CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    imzayı attı!

    İlkan Karaman imzayı attı!

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından , 'ı transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak 'da oynayan 27 yaşındaki ile sözleşme imzalandı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Takım Menajeri Emre Ekim, sezonun ilk yarısında beklenmedik sakatlıklar yaşadıklarını belirterek, "İkinci yarıda çok daha güçlü bir Büyükçekmece ile parkelerde olacağız. Transfer kulübümüze ve İlkan'a hayırlı olsun. Bu vesile ile sakatlanan sevgili kardeşimiz Deniz Kılıçlı'ya da bir kez daha geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlkan Karaman imzayı attı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN