Antep ekibi, grupta çıktığı 10 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilirken, 8 de mağlubiyet aldı ve grubun son sırasına demir attı. Antep ekibi ilk 2 maçını kazandıktan sonra çıktığı 8 maçın 8'ini de kaybetti. Gaziantep Basketbol ayrıca ligin ilk yarısını da 3 galibiyetle son sırada kapattı. Deplasman ekibi Neptunas ise 10 maçta 6 galibiyet elde ederek kendisine 3'üncü sırada yer edindi. İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz, deplasmanda Neptunas'a 114-73 mağlup olmuştu.