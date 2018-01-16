Gaziantep Basketbol'un konuğu Neptunas
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 11'inci hafta maçında Gaziantep Basketbol, yarın saat 20:00'de kendi sahasında Litvanya temsilcisi Neptunas ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda oynanacak.
Antep ekibi, grupta çıktığı 10 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilirken, 8 de mağlubiyet aldı ve grubun son sırasına demir attı. Antep ekibi ilk 2 maçını kazandıktan sonra çıktığı 8 maçın 8'ini de kaybetti. Gaziantep Basketbol ayrıca ligin ilk yarısını da 3 galibiyetle son sırada kapattı. Deplasman ekibi Neptunas ise 10 maçta 6 galibiyet elde ederek kendisine 3'üncü sırada yer edindi. İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz, deplasmanda Neptunas'a 114-73 mağlup olmuştu.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:32
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Şampiyon olacağız
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Yorum
Enda Ah arda ah.. Nerden nedeyeeeee... Yat yat nereye kadar tabi elin avrupalısı izin vermez tabi.
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Sol beki Taffarel getiriyor!
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Yorum
hagi10 çko yetenekli sol bek. sezon sonuda asamoah bedavaya gelir olası ndiaye satışında asamoah ön libero oynar fernando ile
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3 günde 8 maç Turkuvaz’da
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Yorum
RHM Şampiyonu selamlama günü, Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR.
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