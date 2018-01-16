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    16 Ocak 2018, Salı
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    'un konuğu

    <a href="/index/gaziantep-basketbol?id=42209247-1823-4d41-a0f1-9d791338ab57" class="" rel="tag">Gaziantep Basketbol</a>'un konuğu <a href="/index/neptunas?id=40f37f29-e58e-4e0c-9b01-8c4e07e0dc23" class="" rel="tag">Neptunas</a>

    FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 11'inci hafta maçında , yarın saat 20:00'de kendi sahasında Litvanya temsilcisi ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda oynanacak.

    Antep ekibi, grupta çıktığı 10 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilirken, 8 de mağlubiyet aldı ve grubun son sırasına demir attı. Antep ekibi ilk 2 maçını kazandıktan sonra çıktığı 8 maçın 8'ini de kaybetti. ayrıca ligin ilk yarısını da 3 galibiyetle son sırada kapattı. Deplasman ekibi ise 10 maçta 6 galibiyet elde ederek kendisine 3'üncü sırada yer edindi. İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz, deplasmanda 'a 114-73 mağlup olmuştu.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:32
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