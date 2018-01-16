FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 11'inci hafta maçında Banvit, yarın saat 22:00'de Almanya ekibi Medi Bayreuth'a konuk olacak. Mücadele, Oberfrankenhalle Spor Salonu'nda oynanacak.
Grupta çıktığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak grubun zirvesine çıkan Bandırma ekibi, 5 Aralık 2017'de aldığı Strasbourg mağlubiyetinin ardından çıktığı 8 maçta 8 galibiyet alarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı. Banvit ligde geriden kalan ilk yarının ardından ise 9 galibiyet ile 6'ncı sırada kendisine yer buldu.
Ev sahibi ekip Medi Bayreuth ise grupta 10 maçta 6 galibiyet elde etti ve 3'üncü sıradaki yerini aldı. Almanya ekibi, gruptaki son maçında kendi sahasında Union Olimpija'ya mağlup olmuştu. İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz, Alman rakibini 85-74 yenmişti.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:33
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Şampiyon olacağız
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Yorum
Enda Ah arda ah.. Nerden nedeyeeeee... Yat yat nereye kadar tabi elin avrupalısı izin vermez tabi.
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Sol beki Taffarel getiriyor!
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Yorum
hagi10 çko yetenekli sol bek. sezon sonuda asamoah bedavaya gelir olası ndiaye satışında asamoah ön libero oynar fernando ile
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3 günde 8 maç Turkuvaz’da
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Yorum
RHM Şampiyonu selamlama günü, Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR.
Banvit, Almanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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