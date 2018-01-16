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    16 Ocak 2018, Salı
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    , deplasmanında

    Banvit, Almanya deplasmanında

    FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 11'inci hafta maçında , yarın saat 22:00'de ekibi Medi Bayreuth'a konuk olacak. Mücadele, Oberfrankenhalle Spor Salonu'nda oynanacak.

    Grupta çıktığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak grubun zirvesine çıkan Bandırma ekibi, 5 Aralık 2017'de aldığı Strasbourg mağlubiyetinin ardından çıktığı 8 maçta 8 galibiyet alarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı. ligde geriden kalan ilk yarının ardından ise 9 galibiyet ile 6'ncı sırada kendisine yer buldu.

    Ev sahibi ekip Medi Bayreuth ise grupta 10 maçta 6 galibiyet elde etti ve 3'üncü sıradaki yerini aldı. ekibi, gruptaki son maçında kendi sahasında 'ya mağlup olmuştu. İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz, Alman rakibini 85-74 yenmişti.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:33
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