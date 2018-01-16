Banvit, Almanya deplasmanında

Grupta çıktığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak grubun zirvesine çıkan Bandırma ekibi, 5 Aralık 2017'de aldığı Strasbourg mağlubiyetinin ardından çıktığı 8 maçta 8 galibiyet alarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı. Banvit ligde geriden kalan ilk yarının ardından ise 9 galibiyet ile 6'ncı sırada kendisine yer buldu.



Ev sahibi ekip Medi Bayreuth ise grupta 10 maçta 6 galibiyet elde etti ve 3'üncü sıradaki yerini aldı. Almanya ekibi, gruptaki son maçında kendi sahasında Union Olimpija'ya mağlup olmuştu. İki takım arasında oynanan son maçta temsilcimiz, Alman rakibini 85-74 yenmişti.