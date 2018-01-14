PANA maçı bilet satışı sürüyor
Fenerbahçe Doğuş'un 17 Ocak Çarşamba günü Panathinaikos Superfoods ile oynayacağı THY Avrupa Ligi maçının bilet satışı sürüyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak olan 18. hafta karşılaşmasının bilet fiyatları 50 TL ile 900 TL arasında değişiyor. Bazı kategorilerin biletleri kombineler nedeniyle tükendi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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