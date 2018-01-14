;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    PANA maçı bilet satışı sürüyor

    PANA maçı bilet satışı sürüyor
    Fenerbahçe Doğuş'un 17 Ocak Çarşamba günü Panathinaikos Superfoods ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının bilet satışı sürüyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak olan 18. hafta karşılaşmasının bilet fiyatları 50 TL ile 900 TL arasında değişiyor. Bazı kategorilerin biletleri kombineler nedeniyle tükendi.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:47
    Etiketler:
    THY
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PANA maçı bilet satışı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN