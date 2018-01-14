Artık gerçek bir takımız

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Nabil Dirar, takımın Antalya kampında samimi açıklamalarda bulundu. Ara dönemin çok verimli geçtiğini ve eksiklerini kapatma şansını iyi değerlendirdiklerini kaydeden Faslı futbolcu, "Çok yoğun ve sert bir tempoda çalıştık. Bunun bize ikinci yarıda büyük avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Umduğumuzdan daha güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Sezon başında geldiği takımla şu anki arasında bariz kalite farkı olduğunun altını çizen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, "Zor bir fikstürle sezona başladık. Hocamız ve ben dahil pek çok isim yeni gelmiştik. Birbirimizi tanımamız, ne istediğimizi anlamamız biraz zaman aldı. Bu da kulüpler için gayet normal şeyler" şeklinde konuştu.



şampiyonluğa inancımız tam

"Devre arasına girmeden önce potansiyelimizi ortaya koymaya başlamıştık. Arka arkaya galibiyetler de zaten bunun göstergesiydi" diyen Dirar şöyle devam etti: "Sezon başına kıyasladığımız zaman artık gerçek bir takım olduk diyebilirim. Hem oyun anlayışımız hem de birbirimizle dialoğumuz oldukça gelişti. Artık hocamızın bizden ne istediğini de biliyoruz." Dirar , şampiyonluk yolunda başa oynayan çok takım olduğunu da sözlerine ekleyip "Elbette zorlu bir yarış olacak. Rakiplerimiz de güçlü takımlar ancak biz de Fenerbahçe'yiz. Bizim şampiyonluğa inancımız tam" dedi.



KOCAMAN BİR ŞANS

Aykut Kocaman'la olan ilişkilerine de değinen Dirar, tecrübeli çalıştırıcının kendileri ile yakından ilgilendiğini kaydetti. Faslı futbolcu, "Hocamız bize güveniyor ve bunu da bize hissettiyor. Bu bir futbolcu için büyk bir öz güven kaynağıdır. Ve bu düşüncedeki bir teknik adamla çalışmak da şanstır" ifadelerini kullandı.



Yeterli değildim

Dirar bir öz eleştiride de bulundu. Ligin ilk yarısını 2 gol, 3 asistle bitiren sarı-lacivertli futbolcu, bu rakamın kendisini tatmin etmediğini dile getirdi. Dirar, "Daha iyisini yapmam gerektiğini biliyorum. İlk yarıdaki performansımı yeterli görmüyorum. Daha çok gol atmak için elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe'ye skor anlamında katkı sağlamak beni mutlu edecek" açıklamasını yaptı.





Bize güç veriyorlar

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara da övgüler yağdırdı. Tribünler dolduğu zaman oluşan baskıyı rakiplerin yüzünden okuyabildiklerini vurgulayan Faslı oyuncu, "Bazı şeyler klasiktir ama gerçektir. Onların varlığı bize büyük güç veriyor, moralimizi yükseliyor. Onları her zaman yanımızda görmek şampiyonluk için bize büyük avantaj sağlar" şeklinde konuştu.