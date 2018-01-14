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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Filede rakip

    Filede rakip Halkbank
    F.Bahçe Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde bugün başkent ekibi 'a konuk olacak. Başkent Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Geride kalan 12 haftayı 11 galibiyet 1 mağlubiyetle tamamlayan Sarı Melekler, ligde üçüncü sırada bulunuyor.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:48
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