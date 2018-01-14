Filede rakip Halkbank
F.Bahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde bugün başkent ekibi Halkbank'a konuk olacak. Başkent Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Geride kalan 12 haftayı 11 galibiyet 1 mağlubiyetle tamamlayan Sarı Melekler, ligde üçüncü sırada bulunuyor.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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