Biletlere yoğun ilgi
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı ikinci devrenin ilk maçına taraftarların büyük ilgisi var. Şampiyonluk yolunda her karşılaşmanın çok önemli olduğunu ifade eden yöneticiler, taraftarı Ülker Stadı'nda davet etmişti. Teknik direktör Aykut Kocaman da taraftarların ikinci devrede boş koltuk bırakmamasını istemişti. Taraftarlar sosyal medyada organize oluyor.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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