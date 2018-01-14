;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Biletlere yoğun ilgi

    Biletlere yoğun ilgi
    'nin Göztepe ile oynayacağı ikinci devrenin ilk maçına taraftarların büyük ilgisi var. Şampiyonluk yolunda her karşılaşmanın çok önemli olduğunu ifade eden yöneticiler, taraftarı Ülker Stadı'nda davet etmişti. Teknik direktör Aykut Kocaman da taraftarların ikinci devrede boş koltuk bırakmamasını istemişti. Taraftarlar sosyal medyada organize oluyor.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Biletlere yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN