Isla: 2. devre çok farklı olur

Kanarya'nın tecrübeli sağ beki Mauricio İsla sezonun ikinci yarısının çok farklı olacağını söyledi. Şili'li futbolcu "Hedefimiz bu sezon şampiyon olmak. Antalya'da çok iyi çalıştık. İkinci devre için hazır olduğumuzu söyleyebilirim. İlk yarıda birçok bireysel hata yaptık. Bunları azalttığımız andan itibaren de maçları kazandık. İkinci devrede çok dikkatli olup, galibiyet serisi yakalamalıyız" diye konuştu.