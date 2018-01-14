Isla: 2. devre çok farklı olur
Kanarya'nın tecrübeli sağ beki Mauricio İsla sezonun ikinci yarısının çok farklı olacağını söyledi. Şili'li futbolcu "Hedefimiz bu sezon şampiyon olmak. Antalya'da çok iyi çalıştık. İkinci devre için hazır olduğumuzu söyleyebilirim. İlk yarıda birçok bireysel hata yaptık. Bunları azalttığımız andan itibaren de maçları kazandık. İkinci devrede çok dikkatli olup, galibiyet serisi yakalamalıyız" diye konuştu.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
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imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
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sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
Isla: 2. devre çok farklı olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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