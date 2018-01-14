Yiğithan umutlu
Fenerbahçe'den Sparta Rotterdam'a kiralanan genç stoper Yiğithan Güveli yeni bir maceraya atıldığı için mutlu olduğunu söyledi. 19 yaşındaki savunmacı "Hedefleri olan bir futbolcuyum. Hollanda Ligi birçok oyuncunun gelişimine katkı sağlıyor. Burada fazlasıyla süre bulup tecrübe kazanmak istiyorum. Ardından yeniden F.Bahçe forması giyeceğim" dedi.
- 14 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Larin transferinde flaş gelişme! Orlando'dan yanıt
Toplam 5
Yorum
titi sonunda istediğim adam geldi
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Arda Turan İstanbul'da
Toplam 4
Yorum
imparator arda :))) fatih terim gs de diye gelmeyen arda adı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu nda maça çıkıcak nasıl fıkra ama. hayırlı olsun :) :) :) :) :)
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Cenk Tosun'un ilk maçında Everton kaybetti
Toplam 3
Yorum
sami kaybetmedi, dagildi, Evertonun parasi cope gitti,
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