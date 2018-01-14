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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Yiğithan umutlu

    Yiğithan umutlu
    'den Sparta 'a kiralanan genç stoper Yiğithan Güveli yeni bir maceraya atıldığı için mutlu olduğunu söyledi. 19 yaşındaki savunmacı "Hedefleri olan bir futbolcuyum. birçok oyuncunun gelişimine katkı sağlıyor. Burada fazlasıyla süre bulup tecrübe kazanmak istiyorum. Ardından yeniden F.Bahçe forması giyeceğim" dedi.
    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:14
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