Fenerbahçe Doğuş deplasmanda galip

Sarı-lacivertli ekip, ligde 13. galibiyetini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikayı 5-3 üstün geçti. Savunmayı sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen konuk ekip, Melli ve Guduric'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 11-22. Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 23-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte rakip alanda baskı yapan ve kaptığı toplarla sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikada farkı 16 sayıya (22-38) çıkardı. Hücumlardan boş dönen konuk ekip karşısında, Buva ve Klobucar'ın pota altından, Thompson'un da 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 18. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 33-42. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 45-36 önde gitti.

Savunmaların sertleştiği ikinci yarıda Wanamaker ve Thompson'un kaydettiği sayılarla farkı açan Fenerbahçe Doğuş, 25. dakikayı 55-42 üstün geçti. Buva, Thompson ve Klobucar ile sayılar bulan ev sahibine Thompson, Melih Mahmutoğlu ve Egehan Arna ile karşılık veren konuk ekip, son çeyreğe 61-51 üstün girdi.

Son çeyrekte pota altında rakibine üstünlük kuran İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Buva ve Klobucar'ın basketleriyle 35. dakikada farkı 6 sayıya (62-68) indirdi. Çabuk toparlanan konuk ekip, Sloukas,Thompson ve Ahmet Düverioğlu'nun pota altından bulduğu basketlerle 38. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 66-78. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 83-70 galip ayrıldı.