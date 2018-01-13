Fenerbahçe Doğuş deplasmanda galip
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 83-70 yendi.
Sarı-lacivertli ekip, ligde 13. galibiyetini aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 8. mağlubiyetini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikayı 5-3 üstün geçti. Savunmayı sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen konuk ekip, Melli ve Guduric'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 11-22. Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 23-13 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte rakip alanda baskı yapan ve kaptığı toplarla sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikada farkı 16 sayıya (22-38) çıkardı. Hücumlardan boş dönen konuk ekip karşısında, Buva ve Klobucar'ın pota altından, Thompson'un da 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 18. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 33-42. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 45-36 önde gitti.
Savunmaların sertleştiği ikinci yarıda Wanamaker ve Thompson'un kaydettiği sayılarla farkı açan Fenerbahçe Doğuş, 25. dakikayı 55-42 üstün geçti. Buva, Thompson ve Klobucar ile sayılar bulan ev sahibine Thompson, Melih Mahmutoğlu ve Egehan Arna ile karşılık veren konuk ekip, son çeyreğe 61-51 üstün girdi.
Son çeyrekte pota altında rakibine üstünlük kuran İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Buva ve Klobucar'ın basketleriyle 35. dakikada farkı 6 sayıya (62-68) indirdi. Çabuk toparlanan konuk ekip, Sloukas,Thompson ve Ahmet Düverioğlu'nun pota altından bulduğu basketlerle 38. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 66-78. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 83-70 galip ayrıldı.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:25
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Toplam 7
Yorum
umut Evimde asılı GS formalı fotoğrafın bugün den sonra artık yok.GS efsanelleriyle artık anılmayacaksın.çok kırdın arda 25 milyon GSli yi.
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‘Kaptan mektupla gönderilmez’
Toplam 10
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emre ekmek yediğin tekneye İHANET etmeyeceksin.......
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Toplam 5
Yorum
aslan bir adam futbola anca bu kadar ihanet edebilir 2 ligde bile oynamaz kimse almaz Fatih hoca tesislere sokmasın defolsun gitsin
Fenerbahçe Doğuş deplasmanda galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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