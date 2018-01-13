Fenerbahçe ile Kukesi yenişemedi
Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Kukesi ile 2-2 berabere kaldı.
İkinci yarı hazırlıklarına 5 Ocak'ta Antalya'da başlayan Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, kampın son gününde Arnavutluk ekibi Kukesi ile Gloria Sports Arena Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 5 genç oyuncuyla sahaya çıkan Fenerbahçe, 28. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazından Bakaj Elis'in sol ayağıyla sert şutunda topu kalesinde görerek 1-0 geriye düştü. Arnavut ekibi baskısını arttırırken, 33. dakikada sol kanatta ceza alanı içerisi altı pas içerisine yapılan ortayı kontrol eden İdrizi Bujar, topu bir kez daha sarı-lacivertlilerin ağlarına yollayarak durumu 2-0'a getirdi. İlk yarıda başka gol almazken, Fenerbahçe ikinci yarıya 4 oyuncu değişikliğiyle başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, ikinci yarıda sahaya Şener, Giuliano, Fernandao ve Chahechoue'yu aldı. İkinci yarıya oldukça hızlı başlayan Fenerbahçe'de 49. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Giuliano topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. Maçın son dakikasında bir kez daha kazanılan penaltı atışında topun başına bu kez Fernandao geçti ve golü atarak takımına beraberliği getiren isim oldu. Kazanılan 2. penaltı sonrası hem saha içerisi hem de kulübe karıştı. Kısa süren gerginliğin ardından oyun kaldığı yerden devam etti. Mücadele 2-2 berabere sona erdi.
Fenerbahçe, oynadığı hazırlık maçıyla Antalya kampını tamamladı.
Maçtan dakikalar:
15. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazından Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta Roman Neustadter'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
28. dakikada Kukesi atağında ceza alanı dışı sağ çaprazından şansını deneyen Bakaj Elis, topu filelerle buluşturdu: 0-1.
34. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta uzaklaştırılamayan topa son vuran İdrizi Bujar oldu. Yiğithan'a da çarpan top Erten'i yanılttı ve filelere gitti: 0-2.
35. dakikada Valbuena ceza alanı dışından sert bir şut çekti ancak kaleci topu zorlukla kornere çeldi.
Fenerbahçemiz ikinci yarıya 4 oyuncu değişikliğiyle başladı. Alper Potuk, Roberto Soldado, Mathieu Valbunea, Mauricio Isla oyundan çıkarken; Aaitf Chahechouhe, Fernandao, Giuliano Victor de Paula ve Şener Özbayraklı oyuna dahil oldular.
48. dakikada Fernandao ve Shameti mücadelesinde hakem penaltı kararı verdi. 49. dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti ve fark 1'e indi: 1-2.
61. dakikada Guiliano'dan aldığı pasla ceza alanı içinde iyi dönen Fernandao sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci topu çeldi.
69. dakikada Eljif Elmas, Oğuz Kağan Güçtekin'in yerine oyuna dahil oldu.
71. dakikada Giuliano'nun pasında Fernandao sağ kanattan savunma arkasına sarktı ve dar açıdan vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden auta gitti.
88. dakikada Fenerbahçemizin geliştirdiği ani atakta Albi Alla, Giuliano'ya sert bir müdahalede bulundu ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+1. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Fernandao topu filelerle buluşturdu: 2-2.
90+4. dakikada Şener Özbayraklı'nın yerine İsmail Köybaşı oyuna dahil oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ekibimiz Antalya kampını bu maçla tamamladı.
Sarı-lacivertlilerin sezon sonuna kadar Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımına kiraladığı Yiğithan Güveli, Kukesi maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Çalışma izni yetişmeyen Yiğithan'ın yanı sıra Serhat Kot sol bekte, Oğuz Kağan orta sahada, Samet Karakoç ise sağ kanatta görev aldı. Kalede ise Erten Ersu oynadı.
MAÇA YOĞUN İLGİ
Fenerbahçe'nin Kukesi ile oynadığı maça sarı lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Gloria Sports Arena'da oynanan karşılaşmada yaklaşık bin 500 taraftar tribündeki yerlerini aldı. Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler Önder Fırat, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı ve Barış Aydil de karşılaşmayı tribünden takip etti.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:45
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