Haberler Haberler Fransa - Belçika canlı izle | EURO 2024 CANLI MAÇ İZLE

Fransa - Belçika canlı izle | EURO 2024 CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024 son 16 turu maçında Fransa ile Belçika karşı karşıya geliyor. Düsseldorf Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çalıyor. Kazanan takım turnuvada adını çeyrek finale yazdıracak. Fransa - Belçika mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 18:58 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 19:00
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Fransa - Belçika canlı izle | EURO 2024 CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024 son 16 turu eşleşmesinde Fransa ile Belçika kozlarını paylaşıyor. Fransa 5 puanla B grubunu 2. sırada tamamladı. Belçika ise E grubunu 4 puanla 2. sırada noktaladı.

Düsseldorf Stadyumu'nda oynanan dev karşılaşmayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetiyor.

Fransa - Belçika mücadelesini haberimizden izleyebilirsiniz...

FRANSA - BELÇİKA İLK 11'LERİ

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Thuram, Mbappe

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Carrasco, Onana, De Bruyne, Doku, Openda, Lukaku

Fransa - Belçika maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FRANSA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa - Belçika maçı 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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