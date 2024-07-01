Fransa - Belçika canlı izle | EURO 2024 CANLI MAÇ İZLE

EURO 2024 son 16 turu eşleşmesinde Fransa ile Belçika kozlarını paylaşıyor. Fransa 5 puanla B grubunu 2. sırada tamamladı. Belçika ise E grubunu 4 puanla 2. sırada noktaladı.
Düsseldorf Stadyumu'nda oynanan dev karşılaşmayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetiyor.
Fransa - Belçika mücadelesini haberimizden izleyebilirsiniz...
FRANSA - BELÇİKA İLK 11'LERİ
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Thuram, Mbappe
Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Carrasco, Onana, De Bruyne, Doku, Openda, Lukaku
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FRANSA - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fransa - Belçika maçı 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.