Arnavutluk - İspanya maçı CANLI yayın (Arnavutluk - İspanya | EURO 2024 İZLE)

Arnavutluk - İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Arnavutluk ile İspanya, EURO 2024 B Grubu 3. maçında kozlarını paylaşıyor. Düsseldorf Arena Stadyumu'nda oynanan mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çalıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Arnavutluk - İspanya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
Arnavutluk - İspanya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Arnavutluk:
Arnavutluk:Strakosha, Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Ramadani, Laçi, Asllani, Asani, Bajrami, Manaj
İspanya: Raya, Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo, Zubimendi, Mikel Merino, Dani Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal, Joselu
MAÇIN GOLLERİNİ İZLEYİN
⚽️ GOL | Olmo müthiş çıkardı, Ferran Torres köşeye bıraktı! 🇪🇸#EURO2024 pic.twitter.com/hu9QoCM1lv— TRT Spor (@trtspor) June 24, 2024