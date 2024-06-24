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Arnavutluk - İspanya maçı CANLI yayın (Arnavutluk - İspanya | EURO 2024 İZLE)

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu 3. maçında Arnavutluk ve İspanya kozlarını paylaşıyor. Düsseldorf Arena Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 21:58 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 22:22
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Arnavutluk - İspanya maçı CANLI yayın (Arnavutluk - İspanya | EURO 2024 İZLE)

Arnavutluk - İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Arnavutluk ile İspanya, EURO 2024 B Grubu 3. maçında kozlarını paylaşıyor. Düsseldorf Arena Stadyumu'nda oynanan mücadelede İsveçli hakem Glenn Nyberg düdük çalıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

ARNAVUTLUK - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Arnavutluk - İspanya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

Arnavutluk - İspanya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Arnavutluk: Strakosha, Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Ramadani, Laçi, Asllani, Asani, Bajrami, Manaj

İspanya: Raya, Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo, Zubimendi, Mikel Merino, Dani Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal, Joselu

MAÇIN GOLLERİNİ İZLEYİN

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