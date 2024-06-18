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Türkiye Gürcistan maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

A Milli Takımımız, EURO 2024'te ilk maçında F Grubu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar mutlak galibiyet için sahada. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 20:00
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Türkiye Gürcistan maçı CANLI İZLE (EURO 2024)

A Milli Takım, EURO 2024'te ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşıyor.

Bizim Çocuklar, bu mücadeleden mutlak galibiyet ile ayrılarak F Grubu'na avantajlı bir şekilde başlamak istiyor.

Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI 11'LERİ:

Türkiye: Mert Günok, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydın, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Gürcistan maçı 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

👉TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE👈

AVRUPA DIŞINDAN TEK HAKEM

Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalıyor. Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas. Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstleniyor. Facundo Tello, EURO 2024'te Avrupa dışından görev verilen tek hakem olarak dikkati çekiyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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