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İtalya 2-1 Arnavutluk (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024'te heyecan sürerken turnuvanın B Grubu 2. maçında İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Bu mücadeleden İtalya 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte mücadeleden detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 21:54 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 01:12
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İtalya 2-1 Arnavutluk (MAÇ SONUCU ÖZET)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İtalya, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

Maçın 23. saniyesinde Arnavutluk öne geçti. İtalya savunmasında Dimarco'nun kendi ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında topu kapan Bajrami'nin sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

11. dakikada İtalya eşitliği yakaladı. İtalya'nın sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde, Pellegrini'nin arka direğe yaptığı ortada altıpas içinde Bastoni meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 1-1

16. dakikada İtalya üstünlüğü yakaladı. Arnavut savunmasından seken topu ceza yayı içinde önünde bulan Barella'nın sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-1

33. dakikada İtalya 3. golüne yaklaştı. Scamacca'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Frattesi'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Arnavutluk beraberliğe yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Manaj, meşin yuvarlağı göğsüyle yumuşattı. Manaj'ın ceza sahasında sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Donnarumma'ya çarpan top ters tarafa açıldı, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı İtalya 2-1 kazandı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

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