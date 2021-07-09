Haberler Euro 2020 Nefesler tutuldu

Nefesler tutuldu

Danimarka'yı saf dışı bırakan İngiltere, tarihinde ilk kez yükseldiği finalde kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. İspanya'yı penaltılarla mağlup eden İtalya ise 1968'deki şampiyonluk başarısını tekrarlamayı hedefliyor.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Nefesler tutuldu

Avrupa Şampiyonası'nda nefesleri kesen 50 maç sonunda finalistler belli oldu. 24 ülkenin katıldığı ve 11 şehrin ev sahipliği yaptığı EURO 2020'de finalin adı İtalya-İngiltere oldu. 'Football's coming home' (futbol evine dönüyor) sloganını bu kez sahaya yansıtarak finale çıkan İngiltere ile turnuvanın başından bu yana etkili oyunuyla dikkat çeken İtalya, pazar günü Wembley'de kozlarını paylaşacak. İngilizler, tarihindeki ilk şampiyonluğunu almayı hedeflerken; İtalyanlar ise 1968 Avrupa Şampiyonası'ndan beri hasret olduğu kupaya uzanmayı planlıyor.

Bu iki takımın geçmişlerine baktığımızda ise İtalya'nın üstünlüğü dikkat çekiyor. Gök Maviler, 11 maçta 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken; İngiltere 2 galibiyet aldı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Resmi maçlarda ise 7 karşılaşma oynayan iki takımdan İtalya 4 kez kazandı, İngiltere 1 galibiyet alırken; 2 karşılaşma berabere bitti. En üst düzey karşılaşmaları ise 1990 Dünya Kupası'ndaki üçüncülük maçı oldu. Gök Maviler, 2-1'lik galibiyetle turnuvayı 3. sırada bitirmişti.

İNGİLTERE'NİN FİNAL ROTASI

Hırvatistan (1-0) İskoçya (0-0) Çekya (1-0) Almanya (2-0) Ukrayna (4-0) Danimarka (2-1)

İTALYA'NIN FİNAL ROTASI

Türkiye (3-0) İsviçre (3-0) Galler (1-0) Avusturya (2-1) Belçika (2-1) İspanya (4-2) (Pen.)

GÖZLER KANE'DE

EURO 2020'ye kötü başlayan Harry Kane, sonraki maçlarda açıldı. Grupları boş geçen İngiliz golcü; Almanya, Ukrayna ve Danimarka'ya toplam 4 gol atarak kendini buldu. 27 yaşındaki forvet, takımının en skorer ismi olurken; Sterling 3 golle takipçisi oldu. Henderson ve Maguire ise 1'er gol atarak İngilizler'in finale çıkmasına katkı sağladı.

CHIESA TAŞIYOR

Turnuvadaki oyunuyla beğeni toplayan İtalya'yı son maçlarda Federico Chiesa taşıyor. Enrico Chiesa'nın oğlu olan 23 yaşındaki yıldız, son 16'da Avusturya, çeyrek finalde ise İspanya ağlarına 1'er gol bıraktı. Kritik maçlarda attığı gollerle takımı finale getiren Chiesa, İngiltere karşısında da önemli gol ayaklarından olacak.

SOUTHGATE BORCUNU ÖDEDİ

Futbolculuk kariyerinde İngiltere Milli Takımı'nda EURO 96'da kaçırdığı penaltı ile takımını finalden eden Gareth Southgate, bu kez teknik adam olarak İngiltere'yi finale taşımayı başardı. Almanya karşısında son penaltıyı gole çeviremeyen Southgate, ülkesine borcunu ödemiş oldu. Southgate, 2018 Dünya Kupası'nda da yarı finale kalmıştı.

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