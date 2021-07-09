Nefesler tutuldu

Avrupa Şampiyonası'nda nefesleri kesen 50 maç sonunda finalistler belli oldu. 24 ülkenin katıldığı ve 11 şehrin ev sahipliği yaptığı EURO 2020'de finalin adı İtalya-İngiltere oldu. 'Football's coming home' (futbol evine dönüyor) sloganını bu kez sahaya yansıtarak finale çıkan İngiltere ile turnuvanın başından bu yana etkili oyunuyla dikkat çeken İtalya, pazar günü Wembley'de kozlarını paylaşacak. İngilizler, tarihindeki ilk şampiyonluğunu almayı hedeflerken; İtalyanlar ise 1968 Avrupa Şampiyonası'ndan beri hasret olduğu kupaya uzanmayı planlıyor.

Bu iki takımın geçmişlerine baktığımızda ise İtalya'nın üstünlüğü dikkat çekiyor. Gök Maviler, 11 maçta 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken; İngiltere 2 galibiyet aldı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Resmi maçlarda ise 7 karşılaşma oynayan iki takımdan İtalya 4 kez kazandı, İngiltere 1 galibiyet alırken; 2 karşılaşma berabere bitti. En üst düzey karşılaşmaları ise 1990 Dünya Kupası'ndaki üçüncülük maçı oldu. Gök Maviler, 2-1'lik galibiyetle turnuvayı 3. sırada bitirmişti.



İNGİLTERE'NİN FİNAL ROTASI



Hırvatistan (1-0) İskoçya (0-0) Çekya (1-0) Almanya (2-0) Ukrayna (4-0) Danimarka (2-1)

İTALYA'NIN FİNAL ROTASI



Türkiye (3-0) İsviçre (3-0) Galler (1-0) Avusturya (2-1) Belçika (2-1) İspanya (4-2) (Pen.)



GÖZLER KANE'DE



EURO 2020'ye kötü başlayan Harry Kane, sonraki maçlarda açıldı. Grupları boş geçen İngiliz golcü; Almanya, Ukrayna ve Danimarka'ya toplam 4 gol atarak kendini buldu. 27 yaşındaki forvet, takımının en skorer ismi olurken; Sterling 3 golle takipçisi oldu. Henderson ve Maguire ise 1'er gol atarak İngilizler'in finale çıkmasına katkı sağladı.

CHIESA TAŞIYOR



Turnuvadaki oyunuyla beğeni toplayan İtalya'yı son maçlarda Federico Chiesa taşıyor. Enrico Chiesa'nın oğlu olan 23 yaşındaki yıldız, son 16'da Avusturya, çeyrek finalde ise İspanya ağlarına 1'er gol bıraktı. Kritik maçlarda attığı gollerle takımı finale getiren Chiesa, İngiltere karşısında da önemli gol ayaklarından olacak.



SOUTHGATE BORCUNU ÖDEDİ



Futbolculuk kariyerinde İngiltere Milli Takımı'nda EURO 96'da kaçırdığı penaltı ile takımını finalden eden Gareth Southgate, bu kez teknik adam olarak İngiltere'yi finale taşımayı başardı. Almanya karşısında son penaltıyı gole çeviremeyen Southgate, ülkesine borcunu ödemiş oldu. Southgate, 2018 Dünya Kupası'nda da yarı finale kalmıştı.