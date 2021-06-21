Çizme rakipsiz

A Grubu'nun ev sahibi İtalya, EURO 2020'de 3'te 3 ile yoluna devam ediyor. A Mill Takımımız ile İsviçre'yi 3'er golle geçtikten sonra dün de Roma Olimpiyat Stadı'nda Galler'i konuk eden Gök Mavililer, son 16'ya adını yazdırdı. Galler'e karşı başlangıç düdüğünden itibaren üstünlüğü ele alan Çizme, daha çok topla oynayan taraf olurken, hücumda da pozisyonlara girmeyi başardı. Gök Mavililer, golü 39. dakikada buldu. Matteo Pessina, ceza sahası içinde şık bir vuruşla takımını öne geçiren isimdi: 1-0.

GALLER DE GRUPTAN ÇIKTI!

İkinci 45'e de hızlı başlayan Mancini'nin öğrencileri, önemli fırsatları kaçırdı. Berdardeschi'nin kaleye çok uzak mesafeden bir şutu direkten döndü. 55'te Ethan Ampad'nun kırmızı kartla atılmasının ardından 10 kişi kalan Galler'e karşı oyunun tek hakimi olan İtalya, rakip kaleyi ablukaya aldı. Yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen İtalya, tek farkla sahadan galip ayrıldı. 3'te 3 ile A Grubu'nu lider tamamlayan İtalya, bu maçlarda 7 kez rakip fileleri sarstı, kalesinde ise gol görmedi. Galler de averajla gruptan ikinci olarak çıkmayı başardı.

İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI

Gruptaki 3 maçı da kazanıp, 7 gol atan İtalya'da öne çıkan isimler Immobile ve Locatelli oldu. Çizme'nin iki yıldızı, bu karşılaşmalarda ikişer kez rakip fileleri havalandırdı, takımlarının en skorer isimleri oldu. Immobile bir de asist yaptı.

'0' PUAN 9.2 MİLYON

A Grubu'nu puansız kapatan A Milli Takım, UEFA'dan katılım payını alacak. Toplam 331 milyon euro'nun dağıtalacağı organizasyonda Türkiye Futbol Federasyonu'nun kasasına da 9.2 milyon euro girecek.