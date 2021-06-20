Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten İsviçre maçı yorumu! "Kazanmak istiyoruz" (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü 'ten  maçı yorumu! "Kazanmak istiyoruz" ( haberi)

Son dakika spor haberi: 'mız 3. maçında ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. Güneş, "İsviçre ve Türkiye ikincilik adayı takımlardı. Şimdi son şansımız. 2 maçta gol atamadık, puan alamadık. Goller atmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Kötü futbolun izlerini silmek adına iyi futbol sergilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı. | haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 18:35 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 18:47
Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten İsviçre maçı yorumu! "Kazanmak istiyoruz" (EURO 2020 haberi)

'mız 3. maçında ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

İsviçre ve Türkiye ikincilik adayı takımlardı. Şimdi son şansımız.

2 maçta gol atamadık, puan alamadık. Goller atmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Kötü futbolun izlerini silmek adına iyi futbol sergilemek istiyoruz.

Umut'un sakatlığı var, yerine Mert'le başlayacağız. Diğerleri de bir tercih tabii. Oyun içinde yine değişiklikler olabilir.

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