Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten İsviçre maçı yorumu! "Kazanmak istiyoruz" (EURO 2020 haberi)

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

İsviçre ve Türkiye ikincilik adayı takımlardı. Şimdi son şansımız.

2 maçta gol atamadık, puan alamadık. Goller atmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Kötü futbolun izlerini silmek adına iyi futbol sergilemek istiyoruz.

Umut'un sakatlığı var, yerine Mert'le başlayacağız. Diğerleri de bir tercih tabii. Oyun içinde yine değişiklikler olabilir.