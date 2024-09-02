eMilli Takım FIFAe Dünya Kupası'ndan elendi

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen FIFAe Dünya Kupası'nda grubunu ikinci sırada bitiren eMilli Takım, elendi.

Türkiye ile A Grubu'nda yer alan Almanya, Belçika, Norveç ve Suudi Arabistan, grup aşamasında kura ile belirlenen Japonya'nın Yokohama F. Marinos takımı ile mücadele etti.

Grup maçlarının sonunda 399 puan toplayan ay-yıldızlılar, 425 puanlı Almanya'nın ardından ikinci oldu. Ancak bu sonuç, ay-yıldızlıların bir üst tura yükselmesi için yeterli olmadı ve Türkiye, FIFAe Dünya Kupası'na veda etti.