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eMilli Takım FIFAe Dünya Kupası'ndan elendi

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen FIFAe Dünya Kupası'nda grubunu ikinci sırada bitiren eMilli Takım, elendi.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 11:19
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eMilli Takım FIFAe Dünya Kupası'ndan elendi

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen FIFAe Dünya Kupası'nda grubunu ikinci sırada bitiren eMilli Takım, elendi.

Türkiye ile A Grubu'nda yer alan Almanya, Belçika, Norveç ve Suudi Arabistan, grup aşamasında kura ile belirlenen Japonya'nın Yokohama F. Marinos takımı ile mücadele etti.

Grup maçlarının sonunda 399 puan toplayan ay-yıldızlılar, 425 puanlı Almanya'nın ardından ikinci oldu. Ancak bu sonuç, ay-yıldızlıların bir üst tura yükselmesi için yeterli olmadı ve Türkiye, FIFAe Dünya Kupası'na veda etti.

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