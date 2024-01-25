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Türk Telekom GAMEON eTürkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray!

GAMEON ve Türkiye Futbol Federasyonu taraftarından ilk kez gerçekleştirilen GAMEON eTürkiye Kupası’nda, Fenerbahçe’yi mağlup eden Galatasaray şampiyon oldu.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 16:26
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Türk Telekom GAMEON eTürkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray!

GAMEON ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen eTürkiye Kupası sona erdi. GAMEON eTürkiye Kupası'nda, 24 Ocak'ta ESA eSpor Arena'da oynanan büyük finalde Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Türk Telekom'un markası GAMEON, yürüttüğü çalışmalarla eSpor ekosistemine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda, eTürkiye Kupası, Türk Telekom GAMEON ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlendi. Türk Telekom eSüper Lig'de yer alan 20 takımın katılımıyla gerçekleştirilen GAMEON eTürkiye Kupası, ESA eSpor Arena'da yapılan büyük final etkinliğiyle sona erdi.

5 takımlı 4 grupta 8 Ocak'ta oynanan maçlarla start alan GAMEON eTürkiye Kupası'nda büyük final; Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ESA eSpor Arena'da gerçekleştirildi. Büyük finalde rakibini 5-3'lük skorla geçen Galatasaray GAMEON eTürkiye Kupası'nın ilk şampiyonu oldu.

Verilen bilgiye göre GAMEON eTürkiye Kupası, dünyanın en popüler video futbol oyunu olan, 1998 yılından bu yana her yıl EA Sports tarafından üretilen FC 24 versiyonu üzerinden oynandı.

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